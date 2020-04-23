Нижегородские врачи назвали первые симптомы коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T08:11:32+03:00

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Распространение коронавирусной инфекции началось в китайском городе Ухань, где впервые были выявлены больные COVID-19. В конце 2019 года там произошла мощная вспышка этой инфекции. По последним данным на сегодняшний день число случаев заражения коронавирусом в мире уверено стремится к 2,5 миллионам человек.

Коронавирус очень быстро и агрессивно поражает ткань легких человека. Симптомы заболевания начинаются с высокой температуры более 38 градусов, боли в мышцах. Верным спутником заболевания так же является головная боль, повышенная утомляемость и слабость. Затем появляется сухой кашель, приводящий к затрудненному дыханию. В редких случаях бывает тошнота, рвота и диарея. Важно помнить, что симптомы коронавирусной инфекции схожи с симптомами гриппа и ОРВИ, необходимо срочно обратиться за помощью врачей для предотвращения необратимых последствий COVID-19.

Кашель может быть сильным и не останавливаться в течение часа и дольше, или же за день может быть несколько таких приступов, причем с каждый разом кашель становятся сильнее. Всемирная организация здравоохранения сообщает о том, что инкубационный период может составлять до 14 дней, однако некоторые врачи говорят, что он может продлиться до 24 дней. По статистике, в среднем инкубационный период длится 5 дней.

COVID-19 передается воздушно-капельным и контактным путём (при кашле, чихании и при прикосновениях), поэтому находясь на улице и в общественных местах, наденьте маску и соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра от людей.

Вирус может передаваться через окружающие предметы - поручни в метро, дверные ручки, кнопки лифта и другие поверхности, не забывайте чаще обрабатывать руки антисептиками.

Оставайтесь дома и вызовите к себе на дом врача, если вы контактировали с больными COVID-19, вернулись из страны, где присутствуют случаи заболевания, и если у вас повышенная температура, появился кашель и одышка.

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики».

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ИСТОЧНИК KP.RU