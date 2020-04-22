В Верховном суде рассказали, как будут наказывать нарушителей режима самоизоляции

22 Апр 2020 2020-04-22T19:50:35+03:00

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Верховный суд РФ разъяснил, кто и как может быть оштрафован за нарушение режима самоизоляции. Напомним, режим самоизоляции действует в России до конца апреля, но может быть продлен. Причем самоизоляция отличается от карантина, при котором человеку полностью запрещается покидать свой дом. Вот за нарушение карантина или за уклонение от лечения при уже поставленном диагнозе можно получить штраф от 15 до 40 тысяч рублей для гражданских лиц, сообщает kp.ru.

Кроме того, в регионах могут быть введены дополнительные ограничения. К примеру, в Москве за выход из дома без пропуска могут оштрафовать на 4-5 тысяч рублей. В Верховном суде же предлагают более мягкие наказания для тех, кто не обязан по закону находиться на карантине, и ограничиваться вынесением предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU