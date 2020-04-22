Центробанк потратил около пяти миллиардов долларов на поддержку рубля

22 Апр 2020 2020-04-22T19:27:39+03:00

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Центробанк потратил на поддержку рубля уже почти пять миллиардов долларов – к примеру, во вторник 22 апреля было продано более 220 миллионов долларов, или около 17 миллиардов рублей.

Ежедневная продажа валюты связана с так называемым «бюджетным правилом». Еще несколько лет назад Минфин настроил систему так, чтобы федеральная казна зависела от стоимости нефти по минимуму. Излишние доходы направлялись в Фонд национального благосостояния, чтобы накопить резервы. Теперь же эти резервы продаются на оптовом рынке, чтобы сдерживать ослабление рубля, сообщает kp.ru.

По мнению экспертов, еще пять лет назад такая дешевая нефть вызвала бы резкую девальвацию, а доллар скакнул бы за сто рублей.

Свою роль играет и отсутствие спроса на валюту со стороны населения – отдых за границей-то пока под большим вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU