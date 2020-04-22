Шесть автобусов добавят на маршруты, дублирующие отмененную маршрутку Т-67

22 Апр 2020 2020-04-22T16:38:09+03:00

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Нижегородпассажиравтотранс увеличит количество подвижного состава на маршрутах А-66, А-68 и А-77 – так, на А-66 в часы пик прибавятся три автобуса, на А-68 – два, а на А-77 – один. Это связано с тем, что 21 апреля у частного перевозчика, обслуживающего маршрут Т-67, было отозвано электронное подтверждение на право работы в условиях режима повышенной готовности. Была проведена проверка, в ходе которой выявлены неоднократные грубые нарушения.

- Наша цель – не допустить со стороны перевозчиков нарушений, из-за которых пассажиры общественного транспорта могут заразиться коронавирусом. Но и пассажиры не должны испытывать неудобств, поэтому мы увеличили количество автобусов, - рассказал и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

Чтобы снова начать работать на маршруте, перевозчику предстоит доказать, что все нарушения ликвидированы. А если он продолжит работать самовольно, ему грозит крупный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU