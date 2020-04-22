Массовое производство защитных костюмов запущено в Дзержинске
Массовое производство костюмов запущено на фабрике «Русь» в Дзержинске. Старт производству дал губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно информации, предприятие удалось в очень короткие сроки перепрофилировать под новые нужды, и теперь с фабрикой уже заключен контракт на поставку около 30 тысяч защитных костюмов для нижегородских медицинских учреждений.
- Сейчас мощность составляет 1200 изделий в сутки. Предприятие готово расширять производство до 2000, а затем и до 3000. По предварительной оценке, костюмы будут пригодны для наружной химической обработки и термической стерилизации – это даст возможность использовать их многократно, - отметил Глеб Никитин.
Кроме того, особое внимание сейчас уделяется производству защитных масок. В настоящее время в регионе производится до 400 тысяч масок в сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU