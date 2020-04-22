2020-04-22T14:31:32+03:00
Общество

Названы районы Нижегородской области, где нет случаев коронавируса

Таких районов осталось всего 15
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Стало известно, в каких районах Нижегородской области пока не обнаружено ни одного случая коронавирусной инфекции. Эту информацию сообщил на своей странице в Instagram заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

По последним данным, случаи коронавируса не зафиксированы в Бутурлинском, Варнавинском, Ветлужском, Вознесенском, Воротынском, Воскресенском, Гагинском, Дивеевском, Княгининском, Ковернинском, Починковском, Сеченовском, Сокольском, Сосновском и Спасском районах – всего пятнадцати. А вот печальное лидерство по количеству заболевших, за исключением самого областного центра, сохраняет Павловский район с 57 заболевшими. При этом 67% всех случаев заболевания приходится на Нижний Новгород.

Напомним, 22 апреля стало известно о седьмом умершем от коронавируса нижегородце, а количество зараженных выросло до 929 человек. Но увеличилось и количество выздоровевших - по данным на 22 апреля, их уже 60 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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