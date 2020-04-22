«Ново-Сормовское» кладбище увеличили на 7,4 га

22 Апр 2020 2020-04-22T13:58:25+03:00

Кроме того, проектируется еще одно новое муниципальное кладбище площадью 19 га

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Муниципальное кладбище «Ново-Сормовское» в Нижнем Новгороде увеличили на 7,4 га, и на части новой территории создали квартал на 17 тысяч новых общегражданских захоронений. Об этом сообщили в городском управлении муниципальных кладбищ.

На «Ново-Сормовском» кладбище были выполнены работы по планировке участка, планировке территории бульдозером, утилизации отходов объемом более 3,3 тысячи кубических метров. Теперь на кладбище остается еще один свободный от захоронений участок площадью чуть более 12 га.

Кроме того, сейчас уже проектируется еще одно новое муниципальное кладбище. Оно будет располагаться рядом с кладбищами «Стригинское» и «Новое Стригинское» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода и занимать территорию около 19 га. Проект сейчас находится на согласовании в Главгосэкспертизе.

Напомним, в настоящее время кладбища Нижнего Новгорода закрыты для посещения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU