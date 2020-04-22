Почему российских звезд госпитализируют с пневмонией, но при этом COVID-19 у них не находят
Среди пациентов «Коммунарки» и других столичных клиник с коронавирусом оказались звезды отечественного шоу-бизнеса. Одни уже выздоровели и покинули больницу, другие все еще борются со смертельно опасным заболеванием, передает сайт kp.ru.
Одним из первых COVID-19 подцепил 78-летний Лев Лещенко. Однако сейчас он находится дома в полном здравии в отличие от Надежды Бабкиной, которая по-прежнему в «Коммунарке». По официальным данным, у певицы пневмония, но поговаривают, что сама артистка была уверена: у нее коронавирус.
Подруга Бабкиной рассказала «Комсомолке», что на ее недавнем юбилее было около 40 человек. Узнав о болезни именинницы, гости сдали тесты на COVID-19, положительными результаты оказались лишь у историка моды Александра Васильева. Его доставили в больницу с внезапной пневмонией и подозрением на коронавирус.
На карантине сейчас и певец Стас Михайлов. Артиста выписали из клиники, куда он попал с двусторонней пневмонией. Позже выяснилось, что коронавирусом он все же переболел.
- Я почти неделю сам лечился, в итоге довел себя до двустороннего воспаления легких. Не нужно заниматься самолечением, - настаивает звезда.
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова попала в больницу одновременно с композитором Игорем Николаевым. Коронавирус не подтвердился ни у нее, ни у него.
- Мне сделали три анализа на вирус, и все отрицательные Все началось с температуры. Вызвала врача, он меня послушал и сразу сказал, что у меня пневмония. Никаких болей и кашля не было. Я точно знаю, где я подхватила пневмонию. В бассейне кто-то окно открыл, а я не заметила, вышла из воды в мокром купальнике, и меня продуло, - рассказала Людмила Нарусова «Комсомолке».
Политика уже выписали. Ее регулярно навещает знаменитая дочка. Она же привозит матери продукты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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