2020-04-22T13:04:13+03:00
Общество

Штормовой ветер с сильными осадками надвигается на Нижегородскую область

Энергетики «Россети Центр и «Россети Центр и Приволжье» приведены в режим повышенной готовности
Анна МИГАЛОВА
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Штормовой ветер и сильными осадками в виде дождя и снега надвигаются на Нижегородскую область. Причем местами порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. В связи с этим в филиале «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» введен режим повышенной готовности.

На данный момент к ликвидации последствий непогоды, а при необходимости к восстановлению электроснабжения готовы 1305 бригад (более 4,9 тысяч человек) и 181 единица техники.

Более того, в готовность приведено 886 дизельных генераторов, если потребуется резервное энергоснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в условиях всеобщей самоизоляции.

Согласно прогнозам синоптиков, штормовой ветер с дождем и снегом продержатся в Нижегородской области до вечера 22 апреля 2020 года.

ВАЖНО

Жители могут сообщить об отключениях электричества и повреждениях энерогообъектов по единому телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный). Также передать эту информацию можно с помощью сайта светлаястрана.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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