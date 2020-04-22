Штормовой ветер с сильными осадками надвигается на Нижегородскую область
Штормовой ветер и сильными осадками в виде дождя и снега надвигаются на Нижегородскую область. Причем местами порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. В связи с этим в филиале «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» введен режим повышенной готовности.
На данный момент к ликвидации последствий непогоды, а при необходимости к восстановлению электроснабжения готовы 1305 бригад (более 4,9 тысяч человек) и 181 единица техники.
Более того, в готовность приведено 886 дизельных генераторов, если потребуется резервное энергоснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в условиях всеобщей самоизоляции.
Согласно прогнозам синоптиков, штормовой ветер с дождем и снегом продержатся в Нижегородской области до вечера 22 апреля 2020 года.
ВАЖНО
Жители могут сообщить об отключениях электричества и повреждениях энерогообъектов по единому телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный). Также передать эту информацию можно с помощью сайта светлаястрана.рф.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту: kpnn@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU