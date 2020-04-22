В Нижегородской области стартует цикл онлайн-экскурсий по необычным достопримечательностям

22 Апр 2020 2020-04-22T12:46:21+03:00

Первый выпуск будет посвящен пакгаузам на Стрелке

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Онлайн-экскурсии по необычным достопримечательностям Нижегородской области стартуют с 22 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства. Проект виртуальных путешествий запускает Нижегородский туристско-информационный центр.

По словам главы областного департамента развития туризма и народных художественных промыслов Сергея Яковлева, карантин по коронавирусу - это не повод отказаться от путешествий, пусть и виртуальных.

- Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним и открываем виртуальный доступ к самым необычным местам Нижегородской области, - заявил чиновник.

Первый выпуск будет посвящен пакгаузам на Стрелке - наследию Всероссийских промышленно-художественных выставок 1882 и 1896 годов в Москве и Нижнем Новгороде.

Посетить онлайн-экскурсии можно на YouTube-канале VisitNizhny, а также в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

Ранее глава региона Глеб Никитин заявил, что образовательный контент - важная составляющая культурных онлайн-проектов Нижегородской области. Теперь у жителей региона еще больше возможностей для всестороннего развития своих детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU