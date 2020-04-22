2020-04-22T12:46:21+03:00
Общество

В Нижегородской области стартует цикл онлайн-экскурсий по необычным достопримечательностям

Первый выпуск будет посвящен пакгаузам на Стрелке
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Нижегородский туристско-информационный центр запустил цикл онлайн-экскурсий «#ОткройНижний» .Нижегородский туристско-информационный центр запустил цикл онлайн-экскурсий «#ОткройНижний» .
Изменить размер текста:

Онлайн-экскурсии по необычным достопримечательностям Нижегородской области стартуют с 22 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства. Проект виртуальных путешествий запускает Нижегородский туристско-информационный центр.

По словам главы областного департамента развития туризма и народных художественных промыслов Сергея Яковлева, карантин по коронавирусу - это не повод отказаться от путешествий, пусть и виртуальных.

- Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним и открываем виртуальный доступ к самым необычным местам Нижегородской области, - заявил чиновник.

Первый выпуск будет посвящен пакгаузам на Стрелке - наследию Всероссийских промышленно-художественных выставок 1882 и 1896 годов в Москве и Нижнем Новгороде.

Посетить онлайн-экскурсии можно на YouTube-канале VisitNizhny, а также в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

Ранее глава региона Глеб Никитин заявил, что образовательный контент - важная составляющая культурных онлайн-проектов Нижегородской области. Теперь у жителей региона еще больше возможностей для всестороннего развития своих детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту: kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы районы Нижегородской области, где нет случаев коронавируса
«Ново-Сормовское» кладбище увеличили на 7,4 га
Почему российских звезд госпитализируют с пневмонией, но при этом COVID-19 у них не находят
Штормовой ветер с сильными осадками надвигается на Нижегородскую область
В Нижегородской области стартует цикл онлайн-экскурсий по необычным достопримечательностям
Анастасию Заворотнюк спасают новым лекарством из США
Новый многофункциональный инфекционный госпиталь поставлен на кадастровый учет в Нижнем Новгороде
Нижегородских застройщиков освободили от штрафов на время пандемии коронавируса
Около 1,5 тысячи заболевших COVID-19 ожидается в Нижегородской области к 26 апреля
НПАТ увеличит количество автобусов на маршрутах А-66, А-68 и А-77
Автомобиль BMW вспыхнул на Московском шоссе из-за неисправного оборудования
Обновленная Конституция ставит культуру России в ряд ключевых ценностей страны
Количество жалоб от нижегородцев на качество отопления за год снизилось на 18%
Нижегородские медики рассказали, как поддерживать физическую активность дома в условиях самоизоляции
МЧС: Мокрый снег ожидается в Нижегородской области 22 апреля
Экс-адвокат из Нижнего Новгорода пойдет под суд за мошенничество на полтора миллиона рублей
Цены на путевки снижаются: в туриндустрии рассказали, как планировать летний отпуск
Первомайские демонстрации в России пройдут в онлайн-режиме
Нефть подешевела до минимума – подешевеет ли бензин?
Производители продуктов требуют запретить промоакции в магазинах
Путин начал общаться с губернаторами и министрами по видеосвязи
Астролог Василиса Володина назвала даты пика «коронакризиса» и выхода из него
Минздрав: «Вакцина от коронавируса уже почти готова»
Сильный ветер с дождем и снегом надвигается на Нижегородскую область
Волонтеры штаба «Мы вместе» совершили более 11000 выездов по заявкам нижегородцев