2020-04-22T12:30:26+03:00
Звезды

Анастасию Заворотнюк спасают новым лекарством из США

Сейчас актриса находится дома в кругу семьи и чувствует себя хорошо
Анна МИГАЛОВА
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Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
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Анастасию Заворотнюк, перенесшую две операции по удалению опухоли головного мозга, выписали из больницы. Об этом сайту kp.ru сообщил друг ее мужа Петра Чернышева.

По его словам, актриса находится дома в кругу семьи и чувствует себя хорошо. Однако говорить о полном выздоровлении еще рано - опухоль может вырасти снова.

Тем временем врач, попросивший «Комсомолку» не называть его имени, рассказал, что актриса наблюдается в Центральной клинической больнице при управлении делами президента РФ, а лежим в ее филиале в Барвихе. Оттуда ее и отпустили домой на самоизоляцию.

- Ее диагноз - глиобластома (рак мозга), но форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. Анастасия проходит курс лечения препаратом нового формата - лекарством кейтруда. Это противоопухолевые таблетки. Лекарство доставили из Стэнфордского университета, - добавил медик.

Иммунитет у актриса ослаблен, поэтому ей важно избегать инфекций. Изменилась звездная пациентка и внешне: появилась отечность вокруг глаз, выпали волосы (правда, сейчас снова отросли).

- Настя после всех операций осталась адекватным человеком. Ясно мыслит, общается. Единственное, быстро устает. Одно время она перемещалась в кресле, но сейчас встает, ходит сама, - сообщил друг Петра Чернышева.

Но прием гормональных препаратов дал о себе знать. Актриса сильно поправилась, но после того, как прием этих таблеток прекратился, вновь вернула стройную фигуру.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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