Анастасию Заворотнюк спасают новым лекарством из США
Анастасию Заворотнюк, перенесшую две операции по удалению опухоли головного мозга, выписали из больницы. Об этом сайту kp.ru сообщил друг ее мужа Петра Чернышева.
По его словам, актриса находится дома в кругу семьи и чувствует себя хорошо. Однако говорить о полном выздоровлении еще рано - опухоль может вырасти снова.
Тем временем врач, попросивший «Комсомолку» не называть его имени, рассказал, что актриса наблюдается в Центральной клинической больнице при управлении делами президента РФ, а лежим в ее филиале в Барвихе. Оттуда ее и отпустили домой на самоизоляцию.
- Ее диагноз - глиобластома (рак мозга), но форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. Анастасия проходит курс лечения препаратом нового формата - лекарством кейтруда. Это противоопухолевые таблетки. Лекарство доставили из Стэнфордского университета, - добавил медик.
Иммунитет у актриса ослаблен, поэтому ей важно избегать инфекций. Изменилась звездная пациентка и внешне: появилась отечность вокруг глаз, выпали волосы (правда, сейчас снова отросли).
- Настя после всех операций осталась адекватным человеком. Ясно мыслит, общается. Единственное, быстро устает. Одно время она перемещалась в кресле, но сейчас встает, ходит сама, - сообщил друг Петра Чернышева.
Но прием гормональных препаратов дал о себе знать. Актриса сильно поправилась, но после того, как прием этих таблеток прекратился, вновь вернула стройную фигуру.
Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…
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ИСТОЧНИК KP.RU