Новый многофункциональный инфекционный госпиталь поставлен на кадастровый учет в Нижнем Новгороде

22 Апр 2020 2020-04-22T11:52:34+03:00

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Многофункциональный инфекционный госпиталь поставлен на кадастровый учет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра по Нижегородской области.

Здание расположено на улице Ижорской,25 и рассчитано на 60 коек, десять из которых – реанимационные.

Общая площадь медицинского корпуса достигает 4684,8 квадратных метра. Здание оборудовано аппаратами искусственной вентиляции легких, эндоскопами, аппаратами УЗИ, томографами и высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Напомним, 17 апреля стало известно о завершении строительства медицинского центра Минобороны в Нижнем Новгороде. Он стал первым из 16 комплексов, строительство которых намечается в стране.

По словам заместителя министра обороны России Тимура Иванова, центр был возведен за 28 суток и оснащен всем необходимым для диагностики и лечения различных инфекционных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU