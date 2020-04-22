22 Апр 2020 2020-04-22T11:54:50+03:00

Начисление штрафов за непредоставление разрешений на стройку в срок приостановлено по решению главы региона

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Нижегородских застройщиков освободили от штрафов на время пандемии коронавируса. Указ о приостановке начисления штрафов за непродставление разрешений на стройку в оговоренный срок подписан главой региона 21 апреля.

Вдобавок ко всему в документе оговаривается предоставление отсрочки по оплате компенсации затрат на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, такие меры поддержки застройщиков планируется установить с 1 апреля 2020 года до истечения трех месяцев после снятия режима повышенной готовности.

Причем приостанавливать начисление штрафов профильное министерство будет по заявлениям арендаторов. А отсрочка оплаты компенсации будет предоставляться автоматически, то есть дополнительно обращаться никуда не надо.

Сообщалось, что предприниматели получат отсрочку по арендной плате. Соответствующее постановление подписал глава региона. Правда, речь идет об аренде имущества, находящегося в собственности областных властей.

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ИСТОЧНИК KP.RU