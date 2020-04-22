Автомобиль BMW вспыхнул на Московском шоссе из-за неисправного оборудования
Вечером 21 апреля 2020 года в Московском районе Нижнего Новгорода загорелся автомобиль марки BMW. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, ЧП произошло около 21:00 на Московском шоссе.
Когда спасатели прибыли на место вызова, огонь уже охватил практически всю машину. Транспортное средство сгорело на площади 1,5 квадратных метра.
К счастью, никто из людей не пострадал.
По словам спасателей, предположительной причиной случившегося стала неисправность электрооборудования BMW. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы девять специалистов ГУ МЧС и две единицы техники.
Напомним, серьезный пожар произошел в середине апреля в селе Березовка Богородского района – там загорелся жилой дом, в котором спустя некоторое время взорвались бочки с краской. Пострадали два человека: 50-летний мужчина получил ожоги 60% тела 1-2 степени, а 20-летний мужчина – ожоги 30% тела первой и второй степени. Они были доставлены в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU