2020-04-22T10:41:06+03:00
Происшествия

Автомобиль BMW вспыхнул на Московском шоссе из-за неисправного оборудования

ЧП произошло вечером 21 апреля
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 21 апреля 2020 года в Московском районе Нижнего Новгорода загорелся автомобиль марки BMW. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, ЧП произошло около 21:00 на Московском шоссе.

Когда спасатели прибыли на место вызова, огонь уже охватил практически всю машину. Транспортное средство сгорело на площади 1,5 квадратных метра.

К счастью, никто из людей не пострадал.

По словам спасателей, предположительной причиной случившегося стала неисправность электрооборудования BMW. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы девять специалистов ГУ МЧС и две единицы техники.

Напомним, серьезный пожар произошел в середине апреля в селе Березовка Богородского района – там загорелся жилой дом, в котором спустя некоторое время взорвались бочки с краской. Пострадали два человека: 50-летний мужчина получил ожоги 60% тела 1-2 степени, а 20-летний мужчина – ожоги 30% тела первой и второй степени. Они были доставлены в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту: kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
НПАТ увеличит количество автобусов на маршрутах А-66, А-68 и А-77
Автомобиль BMW вспыхнул на Московском шоссе из-за неисправного оборудования
Обновленная Конституция ставит культуру России в ряд ключевых ценностей страны
Количество жалоб от нижегородцев на качество отопления за год снизилось на 18%
Нижегородские медики рассказали, как поддерживать физическую активность дома в условиях самоизоляции
МЧС: Мокрый снег ожидается в Нижегородской области 22 апреля
Экс-адвокат из Нижнего Новгорода пойдет под суд за мошенничество на полтора миллиона рублей
Цены на путевки снижаются: в туриндустрии рассказали, как планировать летний отпуск
Первомайские демонстрации в России пройдут в онлайн-режиме
Нефть подешевела до минимума – подешевеет ли бензин?
Производители продуктов требуют запретить промоакции в магазинах
Путин начал общаться с губернаторами и министрами по видеосвязи
Астролог Василиса Володина назвала даты пика «коронакризиса» и выхода из него
Минздрав: «Вакцина от коронавируса уже почти готова»
Сильный ветер с дождем и снегом надвигается на Нижегородскую область
Волонтеры штаба «Мы вместе» совершили более 11000 выездов по заявкам нижегородцев