22 Апр 2020 2020-04-22T10:18:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Обновленная Конституция ставит культуру России в ряд ключевых ценностей страны. Это предполагается закрепить в поправке к статье 68: «Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».

«Меня радует, что поправки к Конституции РФ предусматривают особое внимание к уникальности народонаселения нашей большой и многонациональной страны», - отмечает директор Нижегородского областного государственного автономного учреждения культуры «Региональное управление культурно-образовательными проектами» Наталья Столярова. По ее словам, важно, чтобы уникальное культурное разнообразие было под защитой основного закона страны.

«Особо подчеркну отношение к национальным языкам, которое тоже планируется закрепить в Конституции. Я совершенно солидарна с тем, что русский язык должен быть основным государственным в стране. Его должны в обязательном порядке изучать все граждане Российской Федерации. Но в школах необходимо предусмотреть и изучение в достаточном объеме национальных языков. Это необходимо, чтобы дети знали свой родной язык и сохраняли его для будущих поколений», - добавляет Наталья Столярова.

Председатель нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло обращает внимание на важность для тех, кто работает в сфере культуры и искусства, поправки, которая предполагает государственную поддержку институтов гражданского общества. По его словам, право на свободное творчество, прописанное во второй главе Конституции РФ, каждый может истолковать по-своему.

«И тому есть немало примеров. А ответственность за это во многом ложится на институты гражданского общества, в число которых входят и профессиональные творческие союзы, - поясняет Сергей Кабайло. - Именно они формируют культурный фон страны, определяют эстетические и этические нормы, выполняют очень важную социальную миссию. Поправка в Конституцию, предлагающая включить в число функций правительства поддержку институтов гражданского общества, обеспечение их участия в проведении государственной политики, является подтверждением значимости этой миссии».

По словам художественного руководителя театра «Пиано», Заслуженного работника культуры РФ Владимира Чикишева, поправки в Конституцию должны быть, в определенной мере, шагом к сплочению нации.

«Необходимо корректировать законы соответственно духу времени. Государство — это величайшее образование. Здесь много факторов, и то, как оно устроено, как оно функционирует благодаря законодательной базе, опираясь на Основной закон, мне не очень понятно. Я — гуманитарный человек: режиссер, педагог, художник. Сложно окунаться в сферу точных юридических основ, за которыми стоит мощнейшая работа специалистов. Этим определяется качество движения страны», - говорит Владимир Чикишев.

«В обновленной Конституции государство ставит в приоритет детей, а это для меня как мамы и директора ТЮЗа говорит об одном: жизнь будет продолжаться! Меня волнует и вопрос полноценных семей, где мама — женщина, а папа — мужчина. И это тоже является нормой, прописанной в Конституции, - рассказывает Инна Ванькина. - Прошу вас отнестись внимательно к главному документу, прийти и проголосовать! С действующей Конституцией мы живем с 1993 года. Пришло время внести изменения. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что вся моя семья и я лично пойдем голосовать за поправки в Конституцию».

ИСТОЧНИК KP.RU