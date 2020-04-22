2020-04-22T09:51:34+03:00
Общество

Количество жалоб от нижегородцев на качество отопления за год снизилось на 18%

В основном в инстанции обращались жители Советского района
Валерия ГРОМОВА
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Департамент жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода подвел итоги минувшего отопительного сезона. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, количество жалоб на качество отопления за последний год уменьшилось на 18%.

По данным ЕДДС, больше всего обращений поступило от жителей Советского района, что связано с технологическими нарушениями на магистральных тепловых сетях, с которыми сталкивались еще с начала осени. Всего же было зафиксировано 3,8 тысячи обращений от нижегородцев.

При этом повреждаемость сетей за последний год снизилась на 3% по сравнению с предыдущим отопительным сезоном.

Ранее сообщалось, что восемь многоквартирных жилых домов планируют расселить в Нижнем Новгороде в 2020-2021 годах. А всего в рамках программы «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2018 – 2020 годы» запланировано расселение 192 многоквартирных домов из 409 зданий, которые признаны в Нижнем Новгороде аварийными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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