Количество жалоб от нижегородцев на качество отопления за год снизилось на 18%
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода подвел итоги минувшего отопительного сезона. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, количество жалоб на качество отопления за последний год уменьшилось на 18%.
По данным ЕДДС, больше всего обращений поступило от жителей Советского района, что связано с технологическими нарушениями на магистральных тепловых сетях, с которыми сталкивались еще с начала осени. Всего же было зафиксировано 3,8 тысячи обращений от нижегородцев.
При этом повреждаемость сетей за последний год снизилась на 3% по сравнению с предыдущим отопительным сезоном.
Ранее сообщалось, что восемь многоквартирных жилых домов планируют расселить в Нижнем Новгороде в 2020-2021 годах. А всего в рамках программы «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2018 – 2020 годы» запланировано расселение 192 многоквартирных домов из 409 зданий, которые признаны в Нижнем Новгороде аварийными.
ИСТОЧНИК KP.RU