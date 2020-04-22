Нижегородские медики рассказали, как поддерживать физическую активность дома в условиях самоизоляции

22 Апр 2020 2020-04-22T09:23:56+03:00

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В режиме самоизоляции пребывание дома в течение длительного периода времени может серьезно осложнить поддержание физической активности. Малоподвижный образ жизни может оказать негативное влияние на здоровье и качество жизни. Нахождение в карантинном режиме также может вызвать стресс и поставить под угрозу психическое здоровье. Физические упражнения помогут сохранить спокойствие и защитить ваше здоровье в течение этого непростого времени.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует уделять 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю или же сочетать умеренную и интенсивную физическую нагрузку.

Как же можно поддерживать физическую активность в условиях домашнего карантина:

1. Делайте активные пятиминутки. Короткие разминки являются дополнением к рекомендациям выше в отношении продолжительности физической активности в течение недели. Танцы, игры с детьми и выполнение домашних обязанностей, таких как уборка дома и уход за садом, также позволяют оставаться физически активными в домашних условиях.

2. Используйте онлайн площадки. Воспользуйтесь преимуществом онлайн-ресурсов, предлагающих комплекс физических упражнений. Многие из них вы найдете в бесплатном доступе на YouTube. При отсутствии опыта выполнения подобных упражнений, будьте осторожны и внимательны к своим хроническим заболеваниям..

3. Ходите по дому. Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь вам оставаться активными. Когда вы разговариваете по телефону, стойте или ходите по дому, во время разговора, а не сидите.

4. Меньше сидите. Сократите время, проводимое в сидячем положении, и по возможности отдавайте предпочтение положению стоя. В идеале в каждый отдельный период старайтесь оставаться не более 30 минут в сидячем положении и положении лежа.

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики».

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ИСТОЧНИК KP.RU