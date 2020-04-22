МЧС: Мокрый снег ожидается в Нижегородской области 22 апреля

22 Апр 2020 2020-04-22T09:12:39+03:00

В связи с этим возможно возникновение ЧС

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После обеда и до конца дня в среду, 22 апреля 2020 года, местами по Нижнему Новгороду и области ожидается отложение мокрого снега. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в связи с неблагоприятной погодой увеличивается и вероятность возникновения ЧС, но не выше муниципального уровня.

Так, спасатели предупредили о возможных повреждениях ЛЭП и линий связи, а также обрушениях слабоукрепленных и ветхих конструкций, в том числе и строительных кранов.

Кроме того, стоит быть предельно осторожными на улице – снег может падать с крыш домов или даже обрушить их.

Сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендуют нижегородцам держаться подальше от линий электропередач и деревьев, не парковать рядом с ними свои автомобили.

- Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек, обходите опасную зону при уборке снега с крыш, - добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU