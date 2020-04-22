2020-04-22T08:29:51+03:00
Происшествия

Экс-адвокат из Нижнего Новгорода пойдет под суд за мошенничество на полтора миллиона рублей

Расследование уголовного дела уже завершено
Валерия ГРОМОВА
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» в отношении нижегородского адвоката. Мужчина попытался похитить у своего клиента полтора миллиона рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Инцидент произошел 28 января 2020 года в Ленинском районе приволжской столицы, когда адвокат из местной конторы получил от родственницы осужденного нижегородца полтора миллиона рублей. Эти деньги якобы нужны были для передачи взятки должностному лицу из Нижегородского областного суда, чтобы тот принял положительное решение по апелляционной жалобе.

За пару месяцев до этого этот же адвокат обратился в суд с апелляционной жалобой на обвинительный приговор, но воздействовать на судью у него возможности не было. Однако он заявил родственникам своего подопечного, чтобы те собирали деньги. Мужчину задержали правоохранители.

Свою вину он признал, сейчас находится под стражей. В ходе предварительного следствия его статус адвоката был прекращен. Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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