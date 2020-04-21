Турсезон в России будет, а цены снизились: в туриндустрии рассказали, как планировать летний отпуск

21 Апр 2020 2020-04-21T21:50:39+03:00

Специалист сообщил, что будет с российской туристической отраслью из-за пандемии и экономического кризиса

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как туристическая отрасль в стране переживает пандемию и экономический кризис, какие перспективы есть у внутреннего туризма и как вернуть деньги за отмененные туры.

По словам Юрия Барзыкина, первым начнет восстанавливаться именно внутренний туризм – если майские праздники мы еще, скорее всего, проведем в условиях самоизоляции, то на лето и начало осени бронирования уже идут.

- По факту все билеты – возвратные. Вопрос только в том, как скоро вернут деньги, - отметил Юрий Барзыкин.

При этом платежеспособный спрос в России значительно снизился из-за пандемии. Поэтому и цены в сравнении с прошлым сезоном не поднялись, а даже снизились на 10-15%, сообщает kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU