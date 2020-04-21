Первомайские демонстрации в России пройдут в онлайн-режиме
Первомайские демонстрации и митинги из-за распространения коронавируса будут перенесены в интернет. Об этом сообщил заместитель председателя Российской федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков.
Шествия и демонстрации пройдут в дистанционном формате – в виде интерактивных акций. Александр Шершуков уверен, что участников окажется не меньше, чем при реальных уличных акциях, сообщает kp.ru.
Федерация независимых профсоюзов России в настоящее время является крупнейшим объединением страны. В ее членских организациях состоят более 20 миллионов человек.
ИСТОЧНИК KP.RU