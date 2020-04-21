Первомайские демонстрации в России пройдут в онлайн-режиме

21 Апр 2020 2020-04-21T21:23:32+03:00

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Первомайские демонстрации и митинги из-за распространения коронавируса будут перенесены в интернет. Об этом сообщил заместитель председателя Российской федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков.

Шествия и демонстрации пройдут в дистанционном формате – в виде интерактивных акций. Александр Шершуков уверен, что участников окажется не меньше, чем при реальных уличных акциях, сообщает kp.ru.

Федерация независимых профсоюзов России в настоящее время является крупнейшим объединением страны. В ее членских организациях состоят более 20 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU