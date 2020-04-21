Нефть подешевела до минимума – подешевеет ли бензин?

21 Апр 2020 2020-04-21T21:01:53+03:00

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Несмотря на падение цен на нефть, снижения стоимости бензина ждать не приходится – по крайней мере, пока. Об этом говорят эксперты независимого агентства «Аналитика товарных рынков».

Во-первых, никуда не делись издержки компаний – нефтяникам по-прежнему надо платить в казну акциз, выплаты по демпферу, налог на добавленную стоимость, налог на добычу полезных ископаемых. Во-вторых, упал спрос – люди сидят на самоизоляции, продажи бензина на заправках упали на 30-70%, сообщает kp.ru.

Что касается демпфера – это сравнительно новый механизм, он работает всего третий год и призван защитить российский рынок бензина от резких колебаний. Но цены устанавливаются на год вперед – логично, что теперь цена заметно выше реальных расценок.

ИСТОЧНИК KP.RU