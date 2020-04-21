Производители продуктов требуют запретить промоакции в магазинах

21 Апр 2020 2020-04-21T20:34:26+03:00

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Из-за коронавируса экономика терпит бедствие – россияне сидят по дома и покупают только лекарства и продукты. Да и то последние стараются непременно выбрать по скидке. И это очень тревожит производителей. Молочники, птицеводы, производители сахара, безалкогольных напитков и других продуктов направили в правительство коллективную челобитную с предложением запретить скидки в торговых сетях, сообщает kp.ru.

Кстати, это предложение вовсе не ново – оно начало звучать еще год назад, правда, тогда производители хотели лишь снизить долю дисконта. Теперь же от промоакций призывают отказаться полностью. Но такое предложение нарушает конкуренцию на рынке, считает председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

- Это крайне неразумный подход, который открывает ящик Пандоры порегулировать что-то еще. Сейчас, наоборот, нужно работать более конкурентными подходами и соответствовать сложившейся ситуации, предложить потребителю доступный товар, который он может себе позволить, - отметил Андрей Карпов.

ИСТОЧНИК KP.RU