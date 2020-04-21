2020-04-21T20:07:34+03:00
Общество

Путин начал общаться с губернаторами и министрами по видеосвязи

Оказалось, что такой способ имеет свои преимущества
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Владимир Путин стал проводить в формате видеосвязи не только большие совещания, но и рабочие встречи с главами регионов. Так, во вторник президент пообщался через телеконференцию с губернаторами Калининградской области и Приморья – Олегом Кожемяко и Антоном Алихановым. Которые, надо сказать, были только рады обойтись без поездки в Москву.

Оба региональных руководителя начали с доклада о борьбе с коронавирусом. Однако если в Приморье пока все закрывается и мобилизуется, то в Калининградской области, напротив, уже идет к снятию некоторых ограничений, сообщает kp.ru.

Олег Кожемяко поднял одну из важнейших для страны тему – поддержки внутреннего туризма. И попросил дополнительное финансирование – ведь вряд ли народ в ближайшее время будет рваться за рубеж.

В процессе разговоров с губернаторами Владимир Путин сразу же получал комментарии от министров – так, на громкой связи оказались глава минтранса Евгений Дитрих и министр финансов Антон Силуанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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