2020-04-21T19:43:32+03:00
Общество

Астролог Василиса Володина назвала даты пика «коронакризиса» и выхода из него

Об этом она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Астролог Василиса Володина побывала в новом утреннем шоу с Ариной Шараповой на радио «Комсомольская правда» - разумеется, не в реальности, а по скайпу. Знаменитость напомнила, что 2020 год богат на затмения, а это для астролога всегда тревожный знак. Кстати, из шести затмений пока прошли только два, сообщает kp.ru.

По словам Василисы Володиной, ключевые точки года мы прошли в январе и начале апреля. Но еще более беспокойной может оказаться вторая половина июня.

- Вообще июнь – начало июля, где и затмения собрались, и соединение Юпитера с Плутоном, будут непростыми. К сожалению, может быть еще повторение или усиление. Но, возможно, это произойдет не у нас, а в других странах, - отметила Василиса Володина.

Кроме того, важным месяцем станет ноябрь – там могут произойти важные экономические события, а возможно, и еще одна волна эпидемии.

- Но при этом я абсолютно уверена, что никакого голода и коллапса не будет, конечно, - подчеркнула Василиса Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Турсезон в России будет, а цены снизились: в туриндустрии рассказали, как планировать летний отпуск
Первомайские демонстрации в России пройдут в онлайн-режиме
Нефть подешевела до минимума – подешевеет ли бензин?
Производители продуктов требуют запретить промоакции в магазинах
Путин начал общаться с губернаторами и министрами по видеосвязи
Астролог Василиса Володина назвала даты пика «коронакризиса» и выхода из него
Минздрав: «Вакцина от коронавируса уже почти готова»
Сильный ветер с дождем и снегом надвигается на Нижегородскую область
Волонтеры штаба «Мы вместе» совершили более 11000 выездов по заявкам нижегородцев
Антисептики вернулись в нижегородские аптеки
Около 600 проверок бизнеса приостановлено в период пандемии в Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в 37 районах Нижегородской области
Более четырех тысяч социальных сотрудников помогают одиноким нижегородцам, находящимся на самоизоляции
99% нижегородских школ обеспечили дистанционное и очно-заочное обучение
Еще 562 проверки соблюдения самоизоляции было проведено в Нижегородской области за минувшие сутки
140 жилых домов полностью расселены в Нижнем Новгороде
Обновленная Конституция обязывает правительство РФ снижать негативное воздействие на экологию
60 асфальтобетонных заводов будут задействованы в ремонте нижегородских дорог в этом году
В Арзамасском районе квартирант зарубил топором хозяина жилья
28-летняя нижегородка сдавала свою квартиру под наркопритон за еду и алкоголь
Медики рассказали, почему стоит ограничить употребление алкоголя во время самоизоляции
Нижегородские храмы и монастыри будут закрыты для прихожан до 30 апреля
Начальник УГИБДД по Нижегородской области уходит в отставку
Коронавирус подтвердился у одного из монахов московского монастыря
Более 80 памятников воинской славы приведут в порядок накануне Дня Победы в Нижнем Новгороде
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Маршрутку № 67 отменят в Нижнем Новгороде на время режима самоизоляции
Татьяна Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом в России
Нижегородцы смогут проверить законность работы около 700 пунктов переработки древесины