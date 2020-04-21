Астролог Василиса Володина назвала даты пика «коронакризиса» и выхода из него

21 Апр 2020 2020-04-21T19:43:32+03:00

Об этом она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда»

Изменить размер текста: A A

Астролог Василиса Володина побывала в новом утреннем шоу с Ариной Шараповой на радио «Комсомольская правда» - разумеется, не в реальности, а по скайпу. Знаменитость напомнила, что 2020 год богат на затмения, а это для астролога всегда тревожный знак. Кстати, из шести затмений пока прошли только два, сообщает kp.ru.

По словам Василисы Володиной, ключевые точки года мы прошли в январе и начале апреля. Но еще более беспокойной может оказаться вторая половина июня.

- Вообще июнь – начало июля, где и затмения собрались, и соединение Юпитера с Плутоном, будут непростыми. К сожалению, может быть еще повторение или усиление. Но, возможно, это произойдет не у нас, а в других странах, - отметила Василиса Володина.

Кроме того, важным месяцем станет ноябрь – там могут произойти важные экономические события, а возможно, и еще одна волна эпидемии.

- Но при этом я абсолютно уверена, что никакого голода и коллапса не будет, конечно, - подчеркнула Василиса Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU