2020-04-21T19:17:09+03:00
Общество

Минздрав: «Вакцина от коронавируса уже почти готова»

Однако предстоят еще длительные клинические испытания
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Известный врач и телеведущий Александр Мясников, ставший еще и представителем информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщил, что вакцина от новой инфекции уже почти готова. До 31 мая она должна пройти доклинические исследования, а с 1 июня можно будет приступать уже к клиническим испытаниям, сообщает kp.ru.

Однако клинические испытания – дело отнюдь не быстрое. Они занимают срок от полугода до нескольких лет. Это необходимо, чтобы проверить эффективность и безопасность препарата.

Кстати, работа над созданием вакцины ведется независимо сразу как минимум в 35 лабораториях. Но это нельзя назвать соревнованием – ведь многие варианты могут оказаться недостаточно эффективными или у них будут выявлены какие-либо проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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