2020-04-21T18:04:46+03:00
Общество

Сильный ветер с дождем и снегом надвигается на Нижегородскую область

Ненастье сохранится вечером 21 апреля и днем 22 апреля
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Сильное ненастье надвигается на Нижегородскую область вечером во вторник 21 апреля 2020 года. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает региональный ЦУКС.

- Вечером 21 апреля местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду сохранятся порывы северо-восточного ветра 13-18 метров в секунду, в течение суток 22 апреля ожидаются порывы северного, северо-западного ветра 17-22 метра в секунду. Кроме того, по востоку области ночью и днем 22 апреля местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, - отметили спасатели.

При этом температура воздуха в Нижнем Новгороде будет составлять +2…+4 градуса вечером 21 апреля и +3…+4 градуса днем 22 апреля. При этом по ночам возможны заморозки до -2 и даже до -4 градусов Цельсия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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