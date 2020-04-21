Волонтеры штаба «Мы вместе» совершили более 11000 выездов по заявкам нижегородцев

21 Апр 2020 2020-04-21T17:42:46+03:00

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Более 11000 заявок нижегородцев уже приняли и выполнили волонтеры в первый месяц работы штаба «Мы Вместе». Об этом сообщили в ОНФ Нижегородской области.

В разных районах региона сегодня работает более 1400 волонтеров. К этому процессу подключились десятки нижегородских предприятий, бизнесменов и общественных организаций. Все они ежедневно оказывают помощь пожилым людям, маломобильным гражданам и многодетным семьям.

Как отметили в штабе, все добровольцы сегодня трудятся, находясь на передовой борьбы с распространением коронавируса. Хотя они не ждут благодарности, ее хотели бы выразить очень многие люди. Поэтому штаб предложил нижегородцам присоединиться к Всероссийском флешмобу «Герои в масках».

Участники флешмоба публикуют в соцсетях фотографии волонтеров, полицейских, врачей и соцработников в масках. Фото нужно сопопроводить хештегами: #ОНФ52 #МыВместе #СпасибоВолонтерам #Coronavirus #ГероиВМасках и #СпасибоВрачам.

В штабе подчеркнули, что это те люди, которые работают, чтобы все остальные оставались дома. Присоединиться к флешмобу могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU