2020-04-21T17:42:46+03:00
Общество

Волонтеры штаба «Мы вместе» совершили более 11000 выездов по заявкам нижегородцев

Штаб предложил жителям Нижегородской области присоединиться к Всероссийскому флешмобу «Герои в масках»
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Волонтеры штаба «Мы вместе» совершили более 11000 выездов по заявкам нижегородцев. ФОТО: ОНФ Нижегородской областиВолонтеры штаба «Мы вместе» совершили более 11000 выездов по заявкам нижегородцев. ФОТО: ОНФ Нижегородской области
Изменить размер текста:

Более 11000 заявок нижегородцев уже приняли и выполнили волонтеры в первый месяц работы штаба «Мы Вместе». Об этом сообщили в ОНФ Нижегородской области.

В разных районах региона сегодня работает более 1400 волонтеров. К этому процессу подключились десятки нижегородских предприятий, бизнесменов и общественных организаций. Все они ежедневно оказывают помощь пожилым людям, маломобильным гражданам и многодетным семьям.

Как отметили в штабе, все добровольцы сегодня трудятся, находясь на передовой борьбы с распространением коронавируса. Хотя они не ждут благодарности, ее хотели бы выразить очень многие люди. Поэтому штаб предложил нижегородцам присоединиться к Всероссийском флешмобу «Герои в масках».

Участники флешмоба публикуют в соцсетях фотографии волонтеров, полицейских, врачей и соцработников в масках. Фото нужно сопопроводить хештегами: #ОНФ52 #МыВместе #СпасибоВолонтерам #Coronavirus #ГероиВМасках и #СпасибоВрачам.

В штабе подчеркнули, что это те люди, которые работают, чтобы все остальные оставались дома. Присоединиться к флешмобу могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав: «Вакцина от коронавируса уже почти готова»
Сильный ветер с дождем и снегом надвигается на Нижегородскую область
Волонтеры штаба «Мы вместе» совершили более 11000 выездов по заявкам нижегородцев
Антисептики вернулись в нижегородские аптеки
Около 600 проверок бизнеса приостановлено в период пандемии в Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в 37 районах Нижегородской области
Более четырех тысяч социальных сотрудников помогают одиноким нижегородцам, находящимся на самоизоляции
99% нижегородских школ обеспечили дистанционное и очно-заочное обучение
Еще 562 проверки соблюдения самоизоляции было проведено в Нижегородской области за минувшие сутки
140 жилых домов полностью расселены в Нижнем Новгороде
Обновленная Конституция обязывает правительство РФ снижать негативное воздействие на экологию
60 асфальтобетонных заводов будут задействованы в ремонте нижегородских дорог в этом году
В Арзамасском районе квартирант зарубил топором хозяина жилья
28-летняя нижегородка сдавала свою квартиру под наркопритон за еду и алкоголь
Медики рассказали, почему стоит ограничить употребление алкоголя во время самоизоляции
Нижегородские храмы и монастыри будут закрыты для прихожан до 30 апреля
Начальник УГИБДД по Нижегородской области уходит в отставку
Коронавирус подтвердился у одного из монахов московского монастыря
Более 80 памятников воинской славы приведут в порядок накануне Дня Победы в Нижнем Новгороде
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Маршрутку № 67 отменят в Нижнем Новгороде на время режима самоизоляции
Татьяна Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом в России
Нижегородцы смогут проверить законность работы около 700 пунктов переработки древесины