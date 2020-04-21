2020-04-21T17:34:09+03:00
Общество

Антисептики вернулись в нижегородские аптеки

А вот маски по-прежнему найти проблематично
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Антисептики снова появились в продаже в нижегородских аптеках. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в регионе по итогам мониторинга наличия медицинских товаров первой необходимости.

По сравнению с концом марта, когда такой мониторинг проводился впервые, к середине апреля ситуация заметно улучшилась. Так, теперь в аптеках в достаточном количестве имеются антисептики – гели, салфетки, спиртовые растворы, а также наиболее доступные медикаменты – такие как парацетамол или ибупрофен. Также в большинстве аптек есть одноразовые перчатки.

А вот медицинские маски по-прежнему остаются редким товаром – их удалось найти в аптеке лишь одной сети. Зато в интернете появилась масса объявлений о продаже масок – так что при желании покупка такого средства защитой не должна стать особой проблемой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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