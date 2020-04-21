Антисептики вернулись в нижегородские аптеки
Антисептики снова появились в продаже в нижегородских аптеках. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в регионе по итогам мониторинга наличия медицинских товаров первой необходимости.
По сравнению с концом марта, когда такой мониторинг проводился впервые, к середине апреля ситуация заметно улучшилась. Так, теперь в аптеках в достаточном количестве имеются антисептики – гели, салфетки, спиртовые растворы, а также наиболее доступные медикаменты – такие как парацетамол или ибупрофен. Также в большинстве аптек есть одноразовые перчатки.
А вот медицинские маски по-прежнему остаются редким товаром – их удалось найти в аптеке лишь одной сети. Зато в интернете появилась масса объявлений о продаже масок – так что при желании покупка такого средства защитой не должна стать особой проблемой.
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ИСТОЧНИК KP.RU