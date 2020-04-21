2020-04-21T16:17:48+03:00
Общество

Около 600 проверок бизнеса приостановлено в период пандемии в Нижегородской области

Эти меры позволят снизить нагрузку на бизнес в нынешней ситуации
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Проведение около 600 проверок бизнеса приостановлено в период пандемии правительством Нижегородской области и органами местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора Глеба Никитина, в регионе приостановлено около 120 уже назначенных проверок юрлиц и ИП, а также приостановлено назначение еще 480 проверок.

Все эти ограничения будут действовать до снятия режима повышенной готовности. Однако, разумеется, они не будут распространяться на контрольно-надзорные мероприятия в случае возникновения угрозы жизни и здоровью граждан или возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Напомним, предприниматели могут обратиться к властям за помощью – на портале мойбизнес52. Рф с 18 марта 2020 года заработала отдельная кнопка: «Обращение, связанное с коронавирусом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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