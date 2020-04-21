2020-04-21T14:35:53+03:00
Общество

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в 37 районах Нижегородской области

Наибольшее количество заболевших находятся в Нижнем Новгороде
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным на 21 апреля 2020 года, случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 37 районах и городских округах Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба правительства, за последние сутки число зараженных выросло до 860.

Наибольшее количество заболевших находятся в Нижнем Новгороде – в приволжской столице выявлено 575 случаев. В области больше всего зараженных в Павловском районе – 57 случаев, Кстовском районе – 29 случаев, и на Бору – 25 случаев. На сегодняшний день анализы на коронавирус в Нижегородской области сдали 42 611 человек.

Ранее сообщалось, что у семи сотрудников ядерного центра в Сарове был обнаружен коронавирус. А общее количество заболевших в закрытом городе достигло 23 человек.

- В начале апреля в город из поездки на российский курорт вернулась семейная пара пенсионеров. Они оказались так называемыми «нулевыми пациентами». Их навещали родственники, к ним приходили соседи по подъезду. Через неделю у обоих была диагностирована коронавирусная инфекция, а позднее диагноз подтвердился у родственников и соседей, - рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

К счастью, заболевание у всех пациентов протекает в легкой форме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту: kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 600 проверок бизнеса приостановлено в период пандемии в Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в 37 районах Нижегородской области
Более четырех тысяч социальных сотрудников помогают одиноким нижегородцам, находящимся на самоизоляции
99% нижегородских школ обеспечили дистанционное и очно-заочное обучение
Еще 562 проверки соблюдения самоизоляции было проведено в Нижегородской области за минувшие сутки
140 жилых домов полностью расселены в Нижнем Новгороде
Обновленная Конституция обязывает правительство РФ снижать негативное воздействие на экологию
60 асфальтобетонных заводов будут задействованы в ремонте нижегородских дорог в этом году
В Арзамасском районе квартирант зарубил топором хозяина жилья
28-летняя нижегородка сдавала свою квартиру под наркопритон за еду и алкоголь
Медики рассказали, почему стоит ограничить употребление алкоголя во время самоизоляции
Нижегородские храмы и монастыри будут закрыты для прихожан до 30 апреля
Начальник УГИБДД по Нижегородской области уходит в отставку
Коронавирус подтвердился у одного из монахов московского монастыря
Более 80 памятников воинской славы приведут в порядок накануне Дня Победы в Нижнем Новгороде
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Маршрутку № 67 отменят в Нижнем Новгороде на время режима самоизоляции
Татьяна Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом в России
Нижегородцы смогут проверить законность работы около 700 пунктов переработки древесины