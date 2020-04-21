Случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в 37 районах Нижегородской области

21 Апр 2020 2020-04-21T14:35:53+03:00

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По данным на 21 апреля 2020 года, случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 37 районах и городских округах Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба правительства, за последние сутки число зараженных выросло до 860.

Наибольшее количество заболевших находятся в Нижнем Новгороде – в приволжской столице выявлено 575 случаев. В области больше всего зараженных в Павловском районе – 57 случаев, Кстовском районе – 29 случаев, и на Бору – 25 случаев. На сегодняшний день анализы на коронавирус в Нижегородской области сдали 42 611 человек.

Ранее сообщалось, что у семи сотрудников ядерного центра в Сарове был обнаружен коронавирус. А общее количество заболевших в закрытом городе достигло 23 человек.

- В начале апреля в город из поездки на российский курорт вернулась семейная пара пенсионеров. Они оказались так называемыми «нулевыми пациентами». Их навещали родственники, к ним приходили соседи по подъезду. Через неделю у обоих была диагностирована коронавирусная инфекция, а позднее диагноз подтвердился у родственников и соседей, - рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

К счастью, заболевание у всех пациентов протекает в легкой форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU