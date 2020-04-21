2020-04-21T13:37:16+03:00
Общество

Более четырех тысяч социальных сотрудников помогают одиноким нижегородцам, находящимся на самоизоляции

Замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов обратился к ними со словами благодарности
Валерия ГРОМОВА
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Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов обратился с благодарностью к социальным работникам, которые во время режима всеобщей самоизоляции опекают одиноких граждан. Он подчеркнул, что медиков, оказавшихся на передовой в борьбе с коронавирусом, сейчас поддерживает вся страна.

- Добрым словом, постом в социальных сетях, телевизионным репортажем и газетной статьей мы стараемся выразить им нашу бесконечную благодарность за тот ежедневный и ежечасный подвиг, который они совершают. Но мне хотелось бы обратить внимание и на «тружеников тыла» - социальных работников. Именно они сегодня - настоящие ангелы-хранители многих нижегородцев, оказавшихся в самоизоляции, - цитирует чиновника пресс-служба правительства Нижегородской области.

Мелик-Гусейнов отметил также, что пенсионеры в настоящее время особенно нуждаются в заботе и внимании.

- Я говорю не только о продуктах из магазина, покупке лекарств и уборке в квартирах и комнатах, я говорю о душевном тепле, добром утешительном слове, о том, что развеет страх, одиночество, успокоит и поможет пережить этот трудный период, - добавил замгубернатора.

Он добавил, что сегодня поддержку пожилым людям оказывают более четырех тысяч социальных работников.

- Их душевного тепла хватает не только для своих родных, близких, друзей. И мне от имени всех нижегородцев бы хотелось сказать им за это спасибо, - подытожил Мелик-Гусейнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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