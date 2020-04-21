99% нижегородских школ обеспечили дистанционное и очно-заочное обучение

21 Апр 2020 2020-04-21T13:18:06+03:00

В рамках нацпроекта в учреждениях была создана цифровая образовательная среда

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Школьники 72% школ Нижегородской области учатся дистанционно, а еще 27% школ перешли на очно-заочную форму обучения. И только в 1% учреждений сейчас уроки идут в очном формате – это в основном малокомплектные сельские школы в отдаленных районах, сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

Например, 9,2 тысячи детей из 20 школ Павловского района перешли на дистанционный формат обучение, в 16 из них – в полном объеме, в оставшихся четырех используются смешанные формы.

- В 2019 году школа стала участником регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», на сегодняшний день многие учителя имеют опыт использования различных обучающих онлайн-платформ и электронных образовательных ресурсов. Дистанционные технологии мы уже опробовали в краткосрочные периоды сезонного закрытия школ на карантин, - отметила учитель информатики Павловской школы №9 Татьяна Тупицкая.

Сейчас школьники из Павловского района учатся более чем на 20 платформах. Большинство пользуются Школьной цифровой платформой, Учи.ру и Российской электронной школой.

Напомним, в соответствии с указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, учебный процесс в общеобразовательных организациях и высших учебных заведениях региона ведется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

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ИСТОЧНИК KP.RU