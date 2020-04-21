2020-04-21T12:26:06+03:00
Общество

Еще 562 проверки соблюдения самоизоляции было проведено в Нижегородской области за минувшие сутки

Должностные лица составили 22 протокола на нарушителей
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За минувшие сутки в Нижегородской области было проведено еще 562 проверки соблюдения режима самоизоляции. Должностные лица составили 22 протокола на нарушителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего же за десять дней были составлены 452 протокола о нарушении режима самоизоляции, 396 из них уже направлены в суд, по девяти вынесены решения. Еще в 5,6 тысячи случаев правоохранители ограничились профилактическими беседами.

Напомним, чтобы выйти из дома, нижегородцы сейчас должны подтвердить необходимость либо с помощью QR-кода, либо по номеру заявки, полученному по телефону: 8-800-4444-112. Это касается и тех, кто ходит на работу.

- От самодисциплины нижегородцев, руководителей предприятий и предпринимателей сейчас зависит то, какой будет ситуация через две недели. Те, кто сознательно нарушают установленные нормы и правила, подвергают риску жизни своих сограждан, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее стало известно, что теперь за соблюдением режима самоизоляции жителей региона будут следить через сотовые данные. Однако, речь идет о считывании больших данных, а не персональных. Чем к большему количеству станций подключаются абоненты, тем активнее они. Туда, где будет наибольшее скопление людей, будут отправлять патрули.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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