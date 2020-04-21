2020-04-21T11:49:59+03:00
Общество

140 жилых домов полностью расселены в Нижнем Новгороде

В 2020 году власти приступят к реализации второго этапа программы по ликвидации аварийного жилищного фона
Валерия ГРОМОВА
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140 из 147 жилых домов Нижнего Новгорода полностью расселены в рамках программы «Волновое переселение граждан из аварийного жилищного фонда с целью стимулирования жилищного строительства» госпрограммы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области».

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на департамент строительства и капремонта, в настоящее время выселяют жителей еще пяти домов, а по оставшимся двум нужно еще выплатить денежное возмещение. Этим занимается комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами.

В 2020 году на эти выплаты в бюджете Нижнего Новгорода предусмотрены 100 миллионов рублей. Средства получат собственники квартир в расселяемых домах.

Кстати, в ближайшие пять лет в приволжской столице планируется расселить еще 192 многоквартирных дома. Работы будут проводиться в шесть этапов – реализации первого продолжится в этом году. Кроме того, департамент строительства и капремонта уже приступает к реализации второго этапа и будет расселять еще восемь домов, которые признаны аварийными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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