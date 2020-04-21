21 Апр 2020 2020-04-21T11:17:29+03:00

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Обновленная Конституция обязывает правительство РФ снижать негативное воздействие на экологию. Об этом говорится в поправке к статье 114. Также речь в ней идет об обязанности правительства сохранять уникальное природное и биологическое многообразие страны и создавать условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.

По словам директора благотворительного экологического фонда «Цивилизация», журналиста-эколога, члена Общественной палаты Нижегородской области Светланы Васильевой, благодаря внесению такой поправки все действия против природы будут трактоваться как антиконституционные.

- Я бы также прописала в Конституции ответственность граждан за нанесенный их действиями ущерб природной среде и обязанность ликвидировать последствия. Хотя это уже из области уголовного права, - сказала Светлана Васильева. - Еще одно крайне важное дополнение — воспитание у наших граждан экологической культуры, причем с самого раннего возраста. Это задача государственной важности. Сохранение чистой среды для наших потомков — один из приоритетов в рамках нацпроекта «Экология». И очень здорово, если теперь эта задача будет также закреплена в Конституции России. Считаю, что это очень актуально и своевременно.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, региональный координатор проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» Андрей Тарасов обращает внимание на то, что фактически в Основном законе страны сохранение природы закрепляется как приоритетное направление и первоочередная задача государства. Он отметил, что правительство Нижегородской области совместно с НРО партии «Единая Россия» активно участвует в реализации нацпроекта «Экология».

- Так, благодаря региональному проекту «Оздоровление Волги» улучшается экологическое состояние реки за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, в районах области строятся и реконструируются объекты водоотведения. В рамках регионального проекта «Чистая вода» в Павлове, Выксе, Спасском районе ведутся работы по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, - рассказал Андрей Тарасов. - Региональный проект «Чистая страна» предусматривает мероприятия по ликвидации трех объектов накопленного экологического ущерба на территории Дзержинска: свалки промотходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море» и полигона твердых бытовых отходов «Игумново». Также будут ликвидированы 7 несанкционированных свалок: 4 из них - в Нижнем Новгороде, по одной – в Павлове, Первомайске и Богородске.

Также депутат напомнил, что в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» планируется ввести в эксплуатацию объекты обработки и размещения отходов общей мощностью 322 тыс. тонн отходов в год в Арзамасском, Уренском и Навашинском районах области. Срок сдачи всех объектов - 2022 год.

ИСТОЧНИК KP.RU