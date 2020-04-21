60 асфальтобетонных заводов будут задействованы в ремонте нижегородских дорог в этом году

21 Апр 2020 2020-04-21T10:57:46+03:00

Изменить размер текста: A A

60 асфальтобетонных заводов будут задействованы в ремонте и строительстве дорог в Нижегородской области в этом году. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Главное управление автодорог уже заканчивает проверять все эти объекты на предмет готовности к сезонным работам.

В зимний период на заводы привозили новые установки, запасные части, а также производилось техническое обслуживание. Каждое предприятие было доукомплектовано емкостями подачи минерального порошка и дозаторами специальных добавок.

По словам замглавы нижегородского ГУАД Андрея Левдикова, сейчас специалисты проводят лабораторные испытания асфальтобетонных смесей, а готовность предприятий к сезонным работам держится на особом контроле.

Напомним, согласно программе регионального проекта, в Нижегородской области отремонтируют почти 200 участков дорог общей протяженностью более 878 километров, что на 116 километров больше, чем в прошлом году. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина контракты на проведение работ были заключены еще в прошлом году, чтобы компании могли подготовиться.

ИСТОЧНИК KP.RU