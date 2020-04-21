2020-04-21T10:57:46+03:00
Общество

60 асфальтобетонных заводов будут задействованы в ремонте нижегородских дорог в этом году

ГУАД завершает процедуры согласования составов смесей
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

60 асфальтобетонных заводов будут задействованы в ремонте и строительстве дорог в Нижегородской области в этом году. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Главное управление автодорог уже заканчивает проверять все эти объекты на предмет готовности к сезонным работам.

В зимний период на заводы привозили новые установки, запасные части, а также производилось техническое обслуживание. Каждое предприятие было доукомплектовано емкостями подачи минерального порошка и дозаторами специальных добавок.

По словам замглавы нижегородского ГУАД Андрея Левдикова, сейчас специалисты проводят лабораторные испытания асфальтобетонных смесей, а готовность предприятий к сезонным работам держится на особом контроле.

Напомним, согласно программе регионального проекта, в Нижегородской области отремонтируют почти 200 участков дорог общей протяженностью более 878 километров, что на 116 километров больше, чем в прошлом году. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина контракты на проведение работ были заключены еще в прошлом году, чтобы компании могли подготовиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
99% нижегородских школ обеспечили дистанционное и очно-заочное обучение
Еще 562 проверки соблюдения самоизоляции было проведено в Нижегородской области за минувшие сутки
140 жилых домов полностью расселены в Нижнем Новгороде
Обновленная Конституция обязывает правительство РФ снижать негативное воздействие на экологию
60 асфальтобетонных заводов будут задействованы в ремонте нижегородских дорог в этом году
В Арзамасском районе квартирант зарубил топором хозяина жилья
28-летняя нижегородка сдавала свою квартиру под наркопритон за еду и алкоголь
Медики рассказали, почему стоит ограничить употребление алкоголя во время самоизоляции
Нижегородские храмы и монастыри будут закрыты для прихожан до 30 апреля
Начальник УГИБДД по Нижегородской области уходит в отставку
Коронавирус подтвердился у одного из монахов московского монастыря
Более 80 памятников воинской славы приведут в порядок накануне Дня Победы в Нижнем Новгороде
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Маршрутку № 67 отменят в Нижнем Новгороде на время режима самоизоляции
Татьяна Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом в России
Нижегородцы смогут проверить законность работы около 700 пунктов переработки древесины