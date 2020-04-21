В Арзамасском районе квартирант зарубил топором хозяина жилья

21 Апр 2020 2020-04-21T10:21:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Арзамасском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который обвиняется по статье «Убийство» уголовного кодекса России. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, все документы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел еще в декабре 2019 года в доме села Ковакса под Арзамасом, когда у обвиняемого произошел конфликт с хозяином квартиры, которую он снимал. Мужчины повздорили на улице – в тот момент 36-летний квартирант колол дрова.

В ходе словесной перепалки он ударил владельца жилья топором по шее. От полученных ранений 51-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Во время допроса обвиняемый признался, что ссора произошла на бытовой почве, а убил он своего оппонента, потому что обиделся на оскорбления в свой адрес. В отношении него уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU