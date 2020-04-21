28-летняя нижегородка сдавала свою квартиру под наркопритон за еду и алкоголь
Прокурор города Бор в Нижегородской области утвердил и направил в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы, которая регулярно предоставляла свою квартиру для наркопритона, а плату брала алкоголем и продуктами.
Правоохранительным органам удалось установить, что женщина сдавала свое жилье в многоквартирном доме на улице Махалова на Бору еще в октябре прошлого года. Съемщики в свою очередь устроили там наркопритон, а хозяйке платили едой, сигаретами и спиртными напитками.
Преступная деятельность была пресечена полицейскими. Наркопритон уже ликвидирован.
Санкция соответствующей части статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы сроком до года или без такового.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области, прошлой осенью обвиняемая еще и обокрала одного из жителей деревни Трутнево, когда вместе с ним распивала алкоголь. За это ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU