28-летняя нижегородка сдавала свою квартиру под наркопритон за еду и алкоголь

21 Апр 2020 2020-04-21T09:28:25+03:00

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Прокурор города Бор в Нижегородской области утвердил и направил в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы, которая регулярно предоставляла свою квартиру для наркопритона, а плату брала алкоголем и продуктами.

Правоохранительным органам удалось установить, что женщина сдавала свое жилье в многоквартирном доме на улице Махалова на Бору еще в октябре прошлого года. Съемщики в свою очередь устроили там наркопритон, а хозяйке платили едой, сигаретами и спиртными напитками.

Преступная деятельность была пресечена полицейскими. Наркопритон уже ликвидирован.

Санкция соответствующей части статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы сроком до года или без такового.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области, прошлой осенью обвиняемая еще и обокрала одного из жителей деревни Трутнево, когда вместе с ним распивала алкоголь. За это ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU