2020-04-21T09:28:25+03:00
Происшествия

28-летняя нижегородка сдавала свою квартиру под наркопритон за еду и алкоголь

Ей грозит до четырех лет ограничения свободы
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокурор города Бор в Нижегородской области утвердил и направил в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы, которая регулярно предоставляла свою квартиру для наркопритона, а плату брала алкоголем и продуктами.

Правоохранительным органам удалось установить, что женщина сдавала свое жилье в многоквартирном доме на улице Махалова на Бору еще в октябре прошлого года. Съемщики в свою очередь устроили там наркопритон, а хозяйке платили едой, сигаретами и спиртными напитками.

Преступная деятельность была пресечена полицейскими. Наркопритон уже ликвидирован.

Санкция соответствующей части статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы сроком до года или без такового.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области, прошлой осенью обвиняемая еще и обокрала одного из жителей деревни Трутнево, когда вместе с ним распивала алкоголь. За это ей грозит до пяти лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
99% нижегородских школ обеспечили дистанционное и очно-заочное обучение
Еще 562 проверки соблюдения самоизоляции было проведено в Нижегородской области за минувшие сутки
140 жилых домов полностью расселены в Нижнем Новгороде
Обновленная Конституция обязывает правительство РФ снижать негативное воздействие на экологию
60 асфальтобетонных заводов будут задействованы в ремонте нижегородских дорог в этом году
В Арзамасском районе квартирант зарубил топором хозяина жилья
28-летняя нижегородка сдавала свою квартиру под наркопритон за еду и алкоголь
Медики рассказали, почему стоит ограничить употребление алкоголя во время самоизоляции
Нижегородские храмы и монастыри будут закрыты для прихожан до 30 апреля
Начальник УГИБДД по Нижегородской области уходит в отставку
Коронавирус подтвердился у одного из монахов московского монастыря
Более 80 памятников воинской славы приведут в порядок накануне Дня Победы в Нижнем Новгороде
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Маршрутку № 67 отменят в Нижнем Новгороде на время режима самоизоляции
Татьяна Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом в России
Нижегородцы смогут проверить законность работы около 700 пунктов переработки древесины