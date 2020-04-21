Нижегородские храмы и монастыри будут закрыты для прихожан до 30 апреля

21 Апр 2020 2020-04-21T08:27:31+03:00

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Нижегородская епархия закрыла все храмы и монастыри Нижегородской области еще на прошлой неделе. Изначально запрет на посещение был объявлен на четыре дня,

но из-за дальнейшего развития пандемии коронавируса было принято решение продлить ограничения.

Как сообщили в пресс-службе епархии, с 21 по 30 апреля все богослужения в храмах и монастырях будут совершаться при участии только клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо.

Напомним, с 3 апреля 2020 года нижегородцы могут следить за ходом богослужений дистанционно, не выходя из дома. Прямые эфиры из собора Александра Невского транслируются в СМИ, график размещен на сайте митрополии.

Ранее мы сообщали, что количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области выросло до 759. С 19 на 20 апреля подтвердились еще 113 случаев. По словам губернатора Глеба Никитина объяснил, что это связано с несколькими факторами. Во-первых, больше половины от общего числа случаев выявляются у тех, кто приехал в регион из крупных городов России, в том числе Москвы.А во-вторых, о себе дало знать массовое посещение церквей и храмов в Вербное воскресенье.

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ИСТОЧНИК KP.RU