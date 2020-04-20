2020-04-20T18:19:56+03:00
Общество

Коронавирус подтвердился у одного из монахов московского монастыря

К счастью, мужчина вовремя самоизолировался
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Коронавирус подтвердился у одного из монахов знаменитого Саввино-Сторожевского монастыря в Москве. Сначала все решили, что у 44-летнего иеродиакона Дмитрия Коныгина обычная простуда, однако архимандрит Павел принял решение вызвать скорую помощь и взять анализы. Спустя сутки пришел неутешительный ответ – тест оказался положительным, сообщает kp.ru.

Поскольку особо тяжелые симптомы у монаха отсутствовали, его оставили в монастыре. Но, чтобы никто больше не заразился, его оставили в изолированной палате, куда ему приносили еду строго по расписанию. Даже в пасхальных богослужениях Дмитрий Коныгин не принимал участия – впервые за много лет.

- Сейчас мое состояние уже улучшилось, в ближайшее время надо будет сдать новые анализы, которые, надеюсь, будут отрицательными, – поделился иеродиакон Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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