Более 80 памятников воинской славы приведут в порядок накануне Дня Победы в Нижнем Новгороде

20 Апр 2020 2020-04-20T18:10:40+03:00

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Более 80 памятников и мемориалов воинской славы приведут в порядок в преддверии Дня Победы в Нижнем Новгороде. По словам мэра Владимира Панова, работы уже ведутся во всех районах областного центра: где-то рабочие перекладывают брусчатку, где-то ремонтируют ступени и красят постаменты.

- Самый большой объект, который мы делаем в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», - сквер Славы на Автозаводе. Благодаря участию губернатора Глеба Никитина сквер перешел в собственность города, и у нас появилась возможность начать там работы, - сообщил глава горадминистрации в соцсетях.

По информации пресс-службы муниципалитета, жители обращали внимание властей на разбитые дорожки и на плохое покрытие около Вечного огня в сквере. И сейчас ведется работа по замене брусчатки. А вместо разрушенных ступеней установят новые. Также в сквере планируется поставить памятник воинам, погибшим в Афганистане, на Северном Кавказе и в Сирии.

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ИСТОЧНИК KP.RU