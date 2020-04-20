Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде: какие районы города лидируют по количеству заболевших

20 Апр 2020 2020-04-20T16:53:32+03:00

Рассказываем, в каком районе областного центра зараженных больше всего

Изменить размер текста: A A

Случаи заражения COVID-19 выявлены в 36 районах и городских округах Нижегородской области. Причем большая часть заболевших - по-прежнему в областном центре. В региональном оперативном штабе рассказали, какие районы Нижнего Новгорода лидируют по количеству заболевших.

По данным на 20 апреля 2020 года, на первом месте по числу пациентов с коронавирусом находится Ленинский район - там 103 заболевших. Второе место у Канавинского района - 83, а третье у Нижегородского района - 82. Следом идут Советский район - 66 зараженных, Автозаводский - 63, Сормовский район - 43 и Приокский район - 40. При этом наименьшее количество заболевших коронавирусной инфекцией зафиксировано в Московском районе - там всего 32 человека, у которых есть COVID-19.

«Комсомолка» рассказывала, что за минувшие сутки новые случаи заражения были выявлены в 20 районах Нижегородской области. Причем впервые вирус обнаружен в Тонкинском, Уренском, Шарангском, Вачском, Краснобаковском, Перевозском, Чкаловском и Большемурашкинском районах.

Сообщалось также, что в общей сложности число заболевших в регионе перевалило за 700. В понедельник днем стало известно о еще 113 зараженных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU