Маршрутку № 67 отменят в Нижнем Новгороде на время режима самоизоляции

20 Апр 2020 2020-04-20T16:28:02+03:00

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После многочисленных жалоб нижегородцев в социальных сетях, региональное министерство транспорта провело рейд по соблюдению правил эпидемиологической безопасности в нижегородских маршрутках. В ходе проверки у одного из частных перевозчиков были выявлены многочисленные нарушения, из-за чего у него было отозвано подтверждение на работу в этот период. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Комиссия проверяла как муниципальные автобусы, так и частных перевозчиков, - рассказали в региональном министерстве транспорта. – Были выявлены случаи, когда водители, будучи без маски, контактировали с пассажирами, а в салоне автобуса было слишком много пассажиров. Как оказалось, частники чаще нарушают санитарно-эпидемиологические требования.

По итогам рейда региональным министерством транспорта было отозвано подтверждение на работу в период режима повышенной готовности у ИП Мещерякова Л.И. Данный перевозчик обслуживает маршрут № 67, следующий от ТРЦ «Седьмое небо» до улицы Космической.

- С другими перевозчиками были проведены профилактические беседы о необходимости увеличения подвижного состава на маршруте в часы пик, - рассказали в ведомстве. – Если это требование не будет выполнено, то у них также могут быть отозваны подтверждения.

ИСТОЧНИК KP.RU