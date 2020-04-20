2020-04-20T15:46:43+03:00
Общество

Татьяна Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом в России

По словам вице-премьера, пожилые люди у нас заболевают реже, чем в других странах
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Ситуация с коронавирусом в России отличается от той, что сложилась в других странах. Если, например, в Китае вирус в основном поражал пожилых людей, то в России коронавирусом чаще всего заражаются люди среднего возраста. Так, средний возраст заболевших коронавирусной инфекцией в России составляет 47,9 лет для женщин и 44,7 лет для мужчин. Такие цифры озвучила на совещании с президентом в понедельник, 20 апреля 2020 года, вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Татьяны Голиковой, такая разница связана в первую очередь с тем, что в России было заблаговременно принято решение о самоизоляции пожилых граждан, сообщает kp.ru.

Доля детей до 17 лет, заболевших коронавирусом, составляет 6%. Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью сейчас в Москве, но это не значит, что регионам уже ничего не угрожает – они просто отстают от столицы на 2-3 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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