20 Апр 2020 2020-04-20T14:44:21+03:00

Все они поставлены на учет

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Нижегородцы смогут проверить законность работы около 700 пунктов переработки древесины, сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

По словам замглавы региона Андрея Саносяна, местный закон обязывает предпринимателей ставить на учет пункты переработки древесины. Это должно помочь бороться с так называемыми «черными лесорубами» и теми, кто перерабатывает их сырье.

Более того, каждый житель Нижегородской области может убедиться в законности деятельности таких предприятий. А если будут обнаружены нарушения, смогут обратиться в компетентные органы.

- Это позволит не только защитить интересы добросовестного бизнеса, но и сократить ущерб природе, который наносит нелегальная переработка древесины, добавил чиновник.

Кстати, на данный момент в электронный реестр внесено около 700 предприятий, работающих легально. Они не только стоят на учете, но и обязаны раз в квартал направлять отчетность, регулирующую поступление древесины на пункты переработки, уточнил глава департамента лесного хозяйства региона Роман Воробьев.

«Комсомолка» рассказывала, что в рамках национального проекта «Экология» в Нижегородскую область поставляется лесопожарная техника. Планируется, что в текущем году поступил 200 единиц оборудования и техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU