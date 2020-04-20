Стало известно, где может появиться первый в регионе национальный парк

20 Апр 2020 2020-04-20T14:33:15+03:00

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Определены территории размещения первого в Нижегородской области национального парка. Его создание намечено на 2022 год, сообщила начальник управления охраны окружающей среды министерства экологии региона Наталья Швечкова в рамках проекта «Онлайн-приемная».

По ее словам, уже создана рабочая группа, в составе которой представители федеральных и областных органов власти, органов МСУ и экологи. Они-то и выбрали потенциальные территории для создания национального парка. Так, в Заволжье это Камско-Бакалдинская группа болот. Она расположена на землях сразу трех районов - Лысковского, Воротынского и Воскресенского.

Кроме того, рассматриваются Килемарский заказник в Шарангском районе, озеро Светлояр в Воскресенском районе, а также Волжская пойма в Борском, Лысковском и Воротынском районах. Вдобавок ко всему в списке потенциальных территорий значатся Пустынский заказник в Арзамасском и Сосновском районах и Ичалковский бор в Перевозском и Бутурлинском районах.

Представитель профильного министерства Наталья Швечкова отметила, что создание парка входит в федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология», реализация которого началась в РФ в 2019 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU