Нижегородские банки одобрили 38 льготных кредитов на зарплаты сотрудникам

20 Апр 2020 2020-04-20T14:16:42+03:00

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Нижегородские банки одобрили 38 кредитов на заработную плату под 0% годовых местным предпринимателям. По словам первого замглавы региона Евгения Люлина, первой льготный кредит получила сеть фитнес-клубов из Дзержинска. В общей сложности Сбербанк и ВТБ выдали 18 кредитов на 42,6 миллиона рублей.

- В ситуации, когда многие предприятия сталкиваются с дефицитом оборотных средств, беспроцентные кредиты на выплату зарплат очень востребованы. Информацию о том, насколько эффективно в регионе работает эта мера поддержки, мы доводим до правительства РФ, - добавил чиновник.

Напомним, в Нижегородской области в программе по выдаче льготных кредитов на зарплаты бизнесу участвуют «Сбербанк», ВТБ, банк «Открытие», «Альфа-банк» и «МСП Банк». Причем последний выдает кредит вне зависимости от того, есть у компании зарплатный проект в этом банке или нет.

При этом Евгений Люлин подчеркнул, что нижегородские предприниматели могут рассчитывать на компенсацию 100% затрат на оплату «коммуналки» - в минимально необходимом для поддержания работы предприятия объеме.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин одобрил дополнительные меры поддержки нижегородскому бизнесу, пострадавшему от коронавируса. Ознакомиться с ним можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU