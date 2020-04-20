20 Апр 2020 2020-04-20T14:01:31+03:00

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Рабочие приступили к монтажу оборудования на очистных сооружениях в селе Ильино-Заборское городского округа Семеновский. Как уточнили в пресс-службе облправительства, возведение объекта ведется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

По словам главы региона Глеба Никитина, уже готовы производственный и административный корпуса, две канализационные насосные станции, проложено 3,5 километра канализационных сетей. Планируется, что полностью объект будет сдан в сентябре 2020 года.

С появлением очистных сооружений жители сел Доенкино и Ильино-Заборское смогут подключиться к центральной канализации. А стоки, которые сейчас стекают в овраги, будут проходить многоступенчатую очистку и сбрасываться в реку.

Добавим, что в текущем году предстоит также начать строительство биологических очистных сооружений в поселке Сухобезводное. Стоимость работ - 43 миллиона рублей. Как отметил губернатор Нижегородской области, завершить объект необходимо летом 2021 года.

- Всего сейчас в регионе по федеральному проекту «Оздоровление Волги» работы ведутся на 15 объектах, - напомнил чиновник.

Кстати, до 2024 года в рамках проекта «Чистая вода» планируется создание минимум 13 объектов водоснабжения, а в рамках проекта «Оздоровление Волги» - строительство и модернизация 69 объектов водоотведения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

250 кубометров в сутки - такова будет мощность канализационных очистных сооружений, которые строятся сейчас в поселке Ильино-Заборское. На их строительство выделено 71,368 миллиона рублей федеральных, областных и местных средств.

Более 800 молодых деревьев высажено вокруг очистных сооружений.

18,8 миллиарда рублей выделено на «Оздоровление Волги» в рамках нацпроекта «Экология» до 2024 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU