2020-04-20T13:08:14+03:00
Общество

В Нижегородской области усилят лесопожарные станции

Нижегородская область оказалась в десятке лучших российских регионов по эффективности ведения лесного хозяйства.
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородская область оказалась в десятке лучших российских регионов по эффективности ведения лесного хозяйства. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Оценивая эффективность управления лесами за прошлый год, Рослесхоз оценивал регионы по 36 критериям, - объяснил глава региона. – Особенно большое внимание уделялось объемам лесовосстановления и эффективности тушения лесных пожаров. По итогам Нижегородская область вошла в десятку лидеров. Думаю, это весьма достойный результат.

Напомним, с 13 апреля на территории Нижегородской области действует особый противопожарный режим. В связи с этим все лесопожарные бригады работают в усиленном режиме и круглосуточно ведут видемониторинг.

- В этом году Нижегородская область участвует в национальном проекте «Экология», - рассказали в департаменте лесного хозяйства. – Благодаря этому будут усилены лесопожарные станции. Кроме того, до 15 мая в Уренском районе планируется открыть еще одно подразделение. Это позволит оперативно реагировать на возникающие возгорания в близлежащих лесах.

Кстати, в соответствии с новыми требованиями режима самоизоляции, на территории Нижегородской области запрещается охота. Эти ограничения будут действовать в течение всего периода режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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